Fenerbahçe'nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey'in pozisyonuna yaylım ateşi!

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u 90+5'de Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 yenerek zirve yolunda derin bir nefes alırken, maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar gol pozisyonu için yoğun tepkide bulundular.

Burak Kavuncu

Süper Lig'in 25.haftası inanılmaz maçlara sahne oluyor. Fenerbahçe iç sahada Samsunspor'u 90 dakika geride olmasına rağmen son 5 dakikada attığı 2 golle yenmeyi bildi. Maçın ardından ise Sidiki Cherif'in attığı gol pozisyonu damga vurdu.

SON SANİYE GOLÜNDE OFSAYT ŞÜPHESİ: BROWN KALECİYİ BOZUYOR MU?

Fenerbahçe nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey in pozisyonuna yaylım ateşi! 1

Karşılaşmanın son saniyelerinde Sidiki Cherif'in attığı gol, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi. Golün oluştuğu pozisyonda, kaleci Okan Koçuk'un yanında bulunan Archie Brown'un ofsayt olup olmadığı büyük bir soru işareti yarattı. Galatasaraylı taraftarlar, Brown'un görüş açısını engellediğini ve kaleciyi bozduğunu belirterek ofsayt kararı verilmesini talep etti. Ancak hakem Oğuzhan Çakır, golü verdi.

BOEY'İN POZİSYONU GÜNDEM OLDU!

Fenerbahçe nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey in pozisyonuna yaylım ateşi! 2

Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının 52.dakikasında Leroy Sane ile gol bulmuş ve VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmıştı. Pozisyonun içinde yerde bulunan Sacha Boey rakibini engellediği gerekçesiyle pozisyonda ofsayt gösterilmişti.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...

Fenerbahçe nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey in pozisyonuna yaylım ateşi! 3

Maçın son anlarında yaşananlar, Galatasaray taraftarının tepkisini patlattı. Taraftarlar, özellikle Konyaspor maçında Boey'e kaldırılan ofsayt bayrağını örnek göstererek büyük tepkide bulundu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, "Adalet istiyoruz", "Bize gelince VAR, onlara nerede?", "Boey'e yapılanları unutmadık" gibi ifadeler dikkat çekti.

SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ!

Fenerbahçe nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey in pozisyonuna yaylım ateşi! 4

Samsunspor: "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..."

"F.BAHÇE'NİN SON GOLÜNDE OFSAYT VARDI"

Fenerbahçe nin golünde Archie Brown ofsayt mı? Galatasaray taraftarından Boey in pozisyonuna yaylım ateşi! 5

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink: "Açıkçası takım halinde iyiydik. Performanstan gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Takım planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz.

Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu.

Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi.

İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor."

