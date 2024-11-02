SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin güncel borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıklandı

Fenerbahçe'nin güncel borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.11.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin güncel borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıklandı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
borç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı

Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Stadyumun isminin değişeceği açıklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Stadyumun isminin değişeceği açıklandı

Galatasaray'ı yıkan haber! Fernando Muslera futbolu bırakma kararı aldı!

Galatasaray'ı yıkan haber! Fernando Muslera futbolu bırakma kararı aldı!

Real Madrid, öyle bir hoca getiriyor ki, Arda Güler'in tüm keyfi kaçacak...

Real Madrid, öyle bir hoca getiriyor ki, Arda Güler'in tüm keyfi kaçacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.