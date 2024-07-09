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Fenerbahçe'nin gündemindeki Origi'ye Mourinho'dan veto!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 12:16
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimlerden Origi için Mourinho'dan veto geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin gündemindeki Origi'ye Mourinho'dan veto!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı hücum oyuncusu Divock Origi, geçtiğimiz yıllarda birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bonservisi Milan'da olan Origi, kadroda düşünülmediği için genç takıma gönderildi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

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29 yaşındaki forvetin menajeri tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerildiği kaydedildi.

MOURINHO'DAN VETO

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Ancak yeni sezonda 12 yabancı sınırlaması olması ve Origi'nin son yıllarda yaşadığı büyük düşüş nedeniyle Jose Mourinho tarafından veto edildiği belirtildi.

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