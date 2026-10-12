Lamine Yamal İstanbul'a sevgilisiyle geldi! Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, İstanbul ziyaretinde yalnız değildi. Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia ile birlikte İstanbul'a geldiği ve sosyal medya hesabından şehir manzarasıyla Türk bayrağını paylaştığı görüldü.

LAMINE YAMAL İSTANBUL'A SEVGİLİSİYLE GELDİ

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal, Galatasaray karşılaşması öncesinde İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisi Ines Garcia'yı da yanında getirmesi, ziyaretin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yamal, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda İstanbul manzarasına ve Türk bayrağına yer verdi. Genç yıldızın paylaşımı, Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde sosyal medyada dikkat çekti.

GÖZLER GALATASARAY-BARCELONA MAÇINDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele öncesinde Barcelona kafilesinin İstanbul'a ulaşmasıyla heyecan arttı. Futbolseverler, sarı-kırmızılı ekibin güçlü İspanyol temsilcisi karşısında sergileyeceği performansı merakla bekliyor.