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Fenerbahçe'nin H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek liderliği kaptı!

22.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin grubundaki diğer mücadelede Ludogorets Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ludogorets'in 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği H Grubu'nun 1. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Spartak Trnava karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 4-0'lık skorla kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.

LUDOGORETS LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

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H Grubu'nda alınan sonuçlarında ardından Ludogorets averajla liderlik koltuğuna otururken, aynı puanlı Fenerbahçe ikinci, Nordsjaelland üçüncü, Spartak Trnava ise son sırada yer aldı.

Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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