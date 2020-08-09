Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Bilal Budak

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Barış Sungur’u transfer eden Fenerbahçe, Manisaspor’un genç futbolcusu Bilal Budak ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe’de başkan Ali Koç onay verirse Bilal Budak’ın transferi resmiyet kazanacak.

21 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

16 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı toplam 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Top hakimiyetiyle dikkat çeken Bilal Budak, oyun stiliyle Yusuf Şimşek’e benzetiliyor.

(AJANSSPOR)

