Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Marius Wolf

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine gelen Borussia Dortmund'un sağ kanat oyuncusu Marius Wolf ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebilen Wolf'u gündemine aldı. Sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralamak istiyor.
26 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund yetkilileriyle görüştü ve sarı-siyahlı kulüpteki geleceği hakkında görüşmeler yaptı. Wolf'un şu anda Dortmund kadrosunda ilk 11'de düşünülmediği oyuncuya iletildi.
Dortmund ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, Dortmund'da düzenli olarak şans bulamayacağının farkında.
İddialara göre; çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Wolf, Fenerbahçe'nin listesinde. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda birçok alternatif ismi değerlendirirken, Wolf için de harekete geçebilir.
Kariyerine 1860 Münih'te başlayan Wolf daha sonra Hannover 96'da oynadı. Eintracht Frankfurt'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, 2018-19'da ise Borussia Dortmund'a katıldı.
İlk sezonunda 24 maçta 1 gol 5 asist üreten futbolcu daha sonra Hertha Berlin ve Köln'de kiralık oynadı. Bu sezon sadece Süper Kupa maçında 6 dakika süre alan Wolf, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanmasıyla biliniyor. Fenerbahçe'nin listesindeki Wolf'un Dortmund'dan kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Wolf, Gustavo, Pelkas ve Szalai'nin menajerliğini yaptığı şirkete bağlı bulunuyor.
(AJANSSPOR)
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