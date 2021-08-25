Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Marius Wolf

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine gelen Borussia Dortmund'un sağ kanat oyuncusu Marius Wolf ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE, WOLF'U GÜNDEMİNE ALDI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebilen Wolf'u gündemine aldı. Sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralamak istiyor.

DORTMUND, OYUNCUYA KAPILARI KAPATTI

26 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund yetkilileriyle görüştü ve sarı-siyahlı kulüpteki geleceği hakkında görüşmeler yaptı. Wolf'un şu anda Dortmund kadrosunda ilk 11'de düşünülmediği oyuncuya iletildi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Dortmund ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, Dortmund'da düzenli olarak şans bulamayacağının farkında.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

İddialara göre; çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Wolf, Fenerbahçe'nin listesinde. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda birçok alternatif ismi değerlendirirken, Wolf için de harekete geçebilir.

MARİUS WOLF İLE İLGİLİ DETAYLAR

Kariyerine 1860 Münih'te başlayan Wolf daha sonra Hannover 96'da oynadı. Eintracht Frankfurt'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, 2018-19'da ise Borussia Dortmund'a katıldı.

FENERBAHÇE'DEKİ BAZI İSİMLERLE MENAJERLİK ŞİRKETİ ORTAK

İlk sezonunda 24 maçta 1 gol 5 asist üreten futbolcu daha sonra Hertha Berlin ve Köln'de kiralık oynadı. Bu sezon sadece Süper Kupa maçında 6 dakika süre alan Wolf, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanmasıyla biliniyor. Fenerbahçe'nin listesindeki Wolf'un Dortmund'dan kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Wolf, Gustavo, Pelkas ve Szalai'nin menajerliğini yaptığı şirkete bağlı bulunuyor.

(AJANSSPOR)

