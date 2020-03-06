Fenerbahçe’nin hocası belli oldu mu? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe’de art arada gelen kötü sonuçların bir sonucu olarak Ersun Yanal, istifa ederek Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğunu bıraktı. Fenerbahçe de gerek ligin tamamlanması gerekse de yeni sezon hazırlıklarının bir an evvel başlaması için bir hoca arayışında... FENERBAHÇE’DE HOCA ADAYLARI Fenerbahçe’de yeni hocanın belirlenmesi sürecinde medyada pek çok aday isim dile getiriliyor. Sizin için bu isimleri derledik. EROL BULUT KİMDİR? Erol Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Eintracht Frankfurt'un altyapı takımında futbola başladı. 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. 1999-2001 arasında Eintracht Frankfurt'a geri dönen Erol Bulut, bu süre boyunca Trabzonspor ve Adanaspor'da kiralık olarak yer aldı. 2002'de Yunanistan'ın Panionios takımına transfer olan Erol Bulut, aktif futbol yaşamına nokta koyduğu 2012 yılına kadar sırasıyla şu takımlarda yer aldı; Bursaspor, TSV 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria. Erol Bulut ayrıca 3 kez de A Milli Futbol Takımı formasını terletti.

Bulut, futbolculuk sonrası antrenörlük kariyerine 24 Eki 2012 tarihinde Kartalspor'da başladı. Daha sonra Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isim oldu. 26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu. Başarılı bir sezon geçiren Bulut, kısa süre içinde Avrupa'nın dikkatini çekti. ENGİN FIRAT KİMDİR? Türk futbol eğitmeni Engin Fırat, profesyonel futbol antrenörlüğü hayatına Alman futbolcu Horst Hrubesch’in asistanı olarak 1997 senesinde, 1. lig takımı olan Samsunspor ile başladı. Sezon sonunda Samsunspor ligi 5. olarak tamamladı. Fırat, kariyerinin ilerleyen zamanlarında Antalyaspor, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, LR Ahlen, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, İran milli takımında teknik direktörlük yardımcılığı yaptı. FC Sepahan, Saipa, Gostaresh Foolad FC takımlarının teknik direktörlüğünü yaptıkran sonra şu an Moldova milli takımının hocasıdır. TAYFUN KORKUT KİMDİR? 12 yaşında Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçilip 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de 5 sezon geçiren Korkut, 2000 yılında Real Sociedad'a transfer oldu.

2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol'a transfer olan Korkut, 2004-2005 sezonun başında yeniden Türkiye'ye dönerek Beşiktaş'a imza attı. 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan Tayfun Korkut, sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Teknik direktörlük kariyeri 2007 yılında geçmişte formasını giydiği Real Sociedad'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Korkut, 2009 yılında Hoffenheim U17 takımının başına geçti. Hoffenheim U17 takımının başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, doğduğu şehir Stuttgart'a döndü ve U 19 takımının yeni hocası oldu. 1 sene boyunca Stuttgart U19 takımını yöneten Korkut, 2012 yılında A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılarından biri oldu. 2014 yılında kariyerinde beklenen sıçramayı gerçekleştirerek Hannover 96'nın başına geçen Korkut, takımın başında çıktığı 48 karşılaşmada 15 galibiyet gördü. 2016 yılının devre arasında Kaiserslautern'ın başına geçen Tayfun Korkut, 18 maça çıktığı Alman ekibinden sezon sonunda ayrıldı.

ABDULLAH AVCI KİMDİR? Abdullah Avcı, futbola Vefa'da an Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da oynadıktan sonra en uzun süre futbol oynadığı ve takım kaptanlığı yaptığı İstanbulspor’a transfer oldu. 1999 yılında aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra teknik direktör kurslarından Profesyonel Lisansa sahip olarak bitirdi. 1999 yılında İstanbulspor’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2002 yılının sonuna kadar antrenör Aykut Kocaman ile beraber İstanbulspor takımını çalıştırdı. 2002-2003 sezonunda İstanbulspor A2 takımının başına getirildi. TFF PAF Ligi'nde üçüncü oldular. 2003 yılında "Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu" olarak görev aldı. 2004 yılının başında Galatasaray PAF takımında teknik direktör olarak gitti. 2004-2005 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray PAF takımı PAF Ligi şampiyonu oldu. Abdullah Avcı, 2004 yılının ekim ayında Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. 10 Ekim 2004'te Ermenistan'ı 2-1 yendikleri eleme maçı ilk milli maçı oldu. Türkiye ile eleme grubunda birinci olarak elit tura yükseldi. Elit turda da üç maçta üç galibiyet alarak turnuvaya katıldılar. Turnuvaya İtalya yenilgisiyle başlamışlardı. Böylece Avcı, ilk yenilgisini 12. maçında almıştı. Daha sonra İngiltere ve Belarus'u geçerek grup ikincisi oldular. Yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde de Hollanda'yı yenen takım tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu sonuç ile 2005 yılında düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. İlk kez katıldıkları turnuvada üç grup maçını kazanıp çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finalde Çin'i elediler. Yarı finalde ise 90. dakikada yedikleri golle elendiler. Dördüncülük maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek Dünya dördüncüsü oldular. Bir yılda Türkiye U-17 takımı ile 27 maça çıkan Abdullah Avcı, bunların 18'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı ve sadece 4 kez mağlup oldu. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a Teknik Direktörlük için geldi. 2006-2007 sezonunda 1. Lig'i 2. sırada bitirdi. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2007-2008 sezonunda Süper Ligde oynamaya hak kazandı. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kazandı. Sezon sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 12. Sırada tamamladı. 2008-2009 sezonunu 9. sırada, 2009-2010 sezonunu 6. sırada, 2010-2011 sezonunu 12. sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Başakşehir takımına final oynatmış, Beşiktaş ile oynanan final mücadelesinde normal süre berabere bitmiş ve penaltılar sonucu kupayı Beşiktaş kazanmıştır.

Türkiye milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğüne 17 Kasım 2011 tarihinde getirilmiştir. 20 Ağustos 2013 tarihinde istifa edene kadar 18 maçta sadece 6 galibiyet ve 4 beraberlik ve 8 yenilgi almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbol takımının adı 4 Haziran 2014 tarihinden itibaren İstanbul Başakşehir Futbol takımı oldu ve 5 Haziran 2014 tarihinden itibaren teknik direktör olarak başına Abdullah Avcı geçirildi. Medipol Sağlık Grubu ile 25 Mayıs 2015 tarihinde 4 yıllık isim sponsorluğu anlaşması yapılınca takımın adı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü oldu. 2014-15 sezonunda İstanbul Başakşehir futbol takımı sezonu 59 puan ile 4.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır. 2015-2016 sezonuna Avrupa Ligine erken veda etti. ZICO KİMDİR? Zico olarak tanınan Arthur Antunes Coimbra,3 Mart 1953, Rio de Janeiro, Brezilya'nın ve dünya futbolunun 80'lerdeki en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir.

15 Ağustos 2011 tarihinde Irak Futbol Federasyonu ile bir anlaşma imzalamış ve 19 Ağustos 2011 tarihinde Katar'a karşı oynanan maç ile Irak millî futbol takımında teknik direktörlük görevine başlamıştır. 28 Kasım 2012 tarihinde sözleşme şartlarının yerine getirilmediğini söyleyerek istifasını açıkladı. Mezopotamya'nın Aslanları lakablı takımda, 2011 Eylül'ünde takımın başına geçerken, çıktığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupası finallerinde Brezilya millî takımının formasını giydi. 88 kez Brezilya millî takımının formasi giymiştir. 1983 yılında World Soccer dergisi tarafından "Yılın Futbolcusu" seçilen Zico, 1982 Dünya Kupası'nda ise Brezilya'nın en golcü ismi olmuştur.1991 yılında Fernando Collor de Mello tarafından Brezilya'nın ilk spordan sorumlu ulusal sekreterliği (Spor Bakanlığı) görevine getirilmiştir. Bir yıl süren görevi sırasında sonradan "Zico kanunu" olarak anılan yeni düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Brezilya’da hâlen geçerli olan Zico yasası, futbolcuların bonservis sahipliğini futbolcular lehine güncelleyen, ayrıca özel kulüpler kurulmasına olanak veren bir içeriğe sahiptir.