Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un gözü ondaydı! Hatayspor'un yıldızı Sarı-Lacivertliler'i elinin tersiyle itti... İşte yeni takımı!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek olan Hatayspor'un oyuncularını kadrosuna katarak hem kulübü mali yükten kurtarmak hem de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, Hatay ekibinin bir yıldızını daha transfer etti.

Birçok oyuncu takımdan ayrılırken, Hatayspor'un başarılı futbolcusu Saba Lobjanidze'nin yeni adresi merak ediliyordu. İsmi Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu beklentilerin aksine Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.

RESMEN AÇIKLANDI!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze'yı kadrosuna kattı" ifadeleri kullanırken transfer de resmileşmiş oldu.

BİR TRANSFER DAHA!

Öte yandan Lobjanidze'nin yanı sıra İstanbul ekibi bir transferi daha duyurdu. Karagümrük Lobjanidze ile birlikte, Brahim Darri Mesaimeer'den eski futbolcusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

