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  4. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un gözü ondaydı! Hatayspor'un yıldızı Sarı-Lacivertliler'i elinin tersiyle itti... İşte yeni takımı!

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un gözü ondaydı! Hatayspor'un yıldızı Sarı-Lacivertliler'i elinin tersiyle itti... İşte yeni takımı!

18.02.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları sürüyor. Son olarak Fatih Karagümrük, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Hatayspor'un yıldızı Saba Lobjanize'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un gözü ondaydı! Hatayspor'un yıldızı Sarı-Lacivertliler'i elinin tersiyle itti... İşte yeni takımı!
Saba Lobjanidze

Saba Lobjanidze

GÜR Gürcistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek olan Hatayspor'un oyuncularını kadrosuna katarak hem kulübü mali yükten kurtarmak hem de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, Hatay ekibinin bir yıldızını daha transfer etti.

Birçok oyuncu takımdan ayrılırken, Hatayspor'un başarılı futbolcusu Saba Lobjanidze'nin yeni adresi merak ediliyordu. İsmi Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu beklentilerin aksine Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.

RESMEN AÇIKLANDI!

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze'yı kadrosuna kattı" ifadeleri kullanırken transfer de resmileşmiş oldu.

BİR TRANSFER DAHA!

Brahim-Darri

Öte yandan Lobjanidze'nin yanı sıra İstanbul ekibi bir transferi daha duyurdu. Karagümrük Lobjanidze ile birlikte, Brahim Darri Mesaimeer'den eski futbolcusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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