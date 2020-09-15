Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi

Uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için İsrail'den Sport1 flaş bir iddia ortaya attı.
Sport1'deki haberde; Eran Zahavi için Fenerbahçe'nin resmi bir teklif sunmamasının ardından PSV ile Beşiktaş'ın gündemde olduğu kaydedildi. PSV'nin yıllık 2.5 milyon euro'dan 2 sezonluk bir teklif sunduğu bilgisi verildi.
Beşiktaş'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak menajerler tarafından önerildiğinin altı çizildi.
Öte yandan, Eran Zahavi'nin kulübü Guangzhou RF'den bonservisini istediği ve yazışmaların en az 15 gün süreceği, İsrailli oyuncunun bu sürecin ardından yeni takımına imza atacağı da belirtildi.
Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.
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