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Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.06.2018 08:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

Aykut Kocaman ile görüşüp yollarını ayıracak olan Koç'un ilk hedefi boşta olan Luis Enrique.

Aykut Kocaman'ın yerine o geliyor

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Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyor.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyor.
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Türkiye'de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet şunları söyledi:

Türkiye'de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet şunları söyledi:
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Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım.

Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım.
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Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör.

Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör.
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Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile söyledi.

Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile söyledi.
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Luis Enrique'nin F.Bahçe'nin geçen sezon maç görüntülerini izlediği ifade ediliyordu.

Luis Enrique'nin F.Bahçe'nin geçen sezon maç görüntülerini izlediği ifade ediliyordu.
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Deneyimli hocanın 4 yerli futbolcu hakkında da geniş rapor istediği kaydedildi.

Deneyimli hocanın 4 yerli futbolcu hakkında da geniş rapor istediği kaydedildi.
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Freiburg'dan Çağlar Söyüncü, Celta Vigo'dan Emre Mor, Villarreal'den Enes Ünal ile Nimes'den Umut Bozok.

Freiburg'dan Çağlar Söyüncü, Celta Vigo'dan Emre Mor, Villarreal'den Enes Ünal ile Nimes'den Umut Bozok.
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Luis Enrique ismi Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'a da sık sık soruluyor. Yolda Arda'yı gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Luis Enrique geliyor mu?" diye Başakşehirli oyuncuya soruyorlar. Arda ise kendisiyle görüşmediğini belirterek cevabı bilmediğini ifade ediyor. (FOTOMAÇ)

Luis Enrique ismi Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'a da sık sık soruluyor. Yolda Arda'yı gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Luis Enrique geliyor mu?" diye Başakşehirli oyuncuya soruyorlar. Arda ise kendisiyle görüşmediğini belirterek cevabı bilmediğini ifade ediyor. (FOTOMAÇ)
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç Luis Enrique

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Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşecek

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yabancı hoca zor iş..kim olursa olsun başarı beklemeyin bence
@ferheng_2017 Belçika'da Avrupa’nın en işlek otobanı E17’yi kapatıp ‘misket’ oynayan Türklere ait düğün konvoyundaki 6 araca el konuldu, 18 kişiye 40 bin Euro para cezası kesildi. CEZA DEDİĞİN BÖYLE OLUR, BİZDE Kİ GİBİ SIRTINI SIVAZLAYIP "Bİ DAHA YAPMAYIN KARDEŞİM " denmez. Biraz medeniyet öğrenin...
Sanıyorum ki Luis Erikye fenerbahçe için çok başarılı bir teknik rektör olacaktır . Daha önce de barça da teknik rektör dü işallah bu sefer dekan olur hem biz kurtuluruz hem başarıdan başarıya gideriz . Bu arada Luis çok güzel erik yiyor mürdüm eriği türkiyenin eriklerine bayılıyorum diyen Luis erikye çok başarılı bir rektör .
Yöneticiler benden daha iyi bilir ama; Ersun Yanal ismi de düşünülebilir. Bir taraftar olarak söylüyorum.
aykut kotu hıca degil ama sıkıcı futbol oynstıyor ersun yanal gelsin ispanyollar hiç bir Türk takımında basarılı olamadılar barcelonayı herkes sampiyon yapar baska ne basarısı var
başarı isteniyor,devamlılık isteniyor.locadan soyunma odasına başkan istenmiyor.kafada almıyor besbelli
Şanlı beşiktaş taraftarı olarak ali koç fenerbahçe için bi tarih olacak bence böyle kaliteli insanlar türk futbolunuda en iyi yerlere getirir artık inanıyorum futbol daha zevkli ve güzel olacak kardeş olarak bütün külüpler
Beşiktaşlı olarak içtenlikle söylüyorum, Ali Koç'un seçilmesi bizler için kötü ama Türk futbolu için mükemmel bir gelişmedir. Fikret Orman'ın Beşiktaş'a yaptığı gibi Fenerbahçe'ye öyle bir ivme kazandırır ki hem ligde hem avrupada toz attırır. Aziz Yıldırım'ın da arkasından konuşmak doğru değil, 20 sene görev yaptı ve bitti. Keşke kendiliğinden bıraksaydı görevi Ali Koç'a
İki kişilerdi. Biri aziz diğeri Tayyip. Biri gitti sıra diğerinde. Allahım onun da devrildiği günleri nasip et.
follik asit eksikliği otizme sebep olur mu
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