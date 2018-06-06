Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Aykut Kocaman ile görüşüp yollarını ayıracak olan Koç'un ilk hedefi boşta olan Luis Enrique.

Aykut Kocaman'ın yerine o geliyor

1 / 9 Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyor.

2 / 9 Türkiye'de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet şunları söyledi:

3 / 9 Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım.

4 / 9 Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör.

5 / 9 Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile söyledi.

6 / 9 Luis Enrique'nin F.Bahçe'nin geçen sezon maç görüntülerini izlediği ifade ediliyordu.

7 / 9 Deneyimli hocanın 4 yerli futbolcu hakkında da geniş rapor istediği kaydedildi.

8 / 9 Freiburg'dan Çağlar Söyüncü, Celta Vigo'dan Emre Mor, Villarreal'den Enes Ünal ile Nimes'den Umut Bozok.