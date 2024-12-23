Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu! "Bugün yarın geliyor"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde yapacağı ilk transferi duyurdu. Ayrıca Dilmen, sarı - lacivertli yönetimin savunmaya da takviye yapacağını dile getirdi.

FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİNİ DUYURDU

HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Muhtemelen stoper de alacaktır." dedi.

"ONA RAĞMEN GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerinin devamında ise Dilmen, "Tabi Eyüp maçından önceki stratejiler bunlar ama ona rağmen getireceğini düşünüyorum Talisca'yı. Satın alma opsiyonlu..." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.