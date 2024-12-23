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Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu! "Bugün yarın geliyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 21:20
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Son olarak Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligin ilk devresini tamamlayan Fenerbahçe'de kış transfer dönemi yapılacak ilk transferi ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, sarı - lacivertlilerin savunma bölgesine de bir takviye yapacağını belirterek "Bugün yarın gelecek" dedi.

Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu! "Bugün yarın geliyor"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde yapacağı ilk transferi duyurdu. Ayrıca Dilmen, sarı - lacivertli yönetimin savunmaya da takviye yapacağını dile getirdi.

FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİNİ DUYURDU

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HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Muhtemelen stoper de alacaktır." dedi.

"ONA RAĞMEN GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

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Sözlerinin devamında ise Dilmen, "Tabi Eyüp maçından önceki stratejiler bunlar ama ona rağmen getireceğini düşünüyorum Talisca'yı. Satın alma opsiyonlu..." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Anderson Talisca fenerbahçe
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