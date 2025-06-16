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Fenerbahçe ilk transferini yapıyor! Matvey Kislyak'ın ailesi İstanbul'da... Andrey Arshavin'den transfere dair olay açıklama!

Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği genç yıldız futbolcu için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe ilk transferini yapıyor! Matvey Kislyak'ın ailesi İstanbul'da... Andrey Arshavin'den transfere dair olay açıklama!
Burak Kavuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız isimlerle görüşmeler devam ederken, sarı lacivertliler genç ve gelecek vaad eden oyuncularla da ilgileniyor. Fenerbahçe, scout ekibinin sunduğu ve Teknik direktör Jose Mourinho’nun da onayladığı Matvey Kislyak’ın ismini gündemine aldı. CSKA Moskova’da forma giyen genç isim için Fenerbahçe’nin 6-7 milyon euro arasında bir teklif yapacağı öğrenildi.

Öte yandan Rus futbolunun yıldız isimlerinden Andrey Arshavin yaptığı açıklamada, Matvey Kislyak ve Fenerbahçe arasında çıkan transfer haberlerinin ‘söylenti’ olduğunu ifade etti.

ARSHAVİN YALANLADI!

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Arshavin "Bence bunlar söylenti. Birincisi, Matvey’in CSKA ile uzun vadeli bir sözleşmesi var. İkincisi, CSKA Matvey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor diye biliyorum. Üçüncüsü, CSKA altyapısından yetişen oyuncuları bu kadar ucuza satmıyor. Fenerbahçe de yıldız futbolcuları bahsedilen rakam kadar ucuza almıyor. Bence bu transfer haberi söylentiden ibaret. Ligin ikinci yarısında parladı, neredeyse ana rolde oynadı. Sahayı iyi görüyor ve akıllı bir futbolcu, aynı zamanda mücadeleci. Kendi seviyesinden daha yüksek maçlar oynadı ve büyük maçlarda önemli rol oynadı." açıklamasında bulundu.

OYUNCUNUN AİLESİ İSTANBUL’DA…

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Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde bulunduğu Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi. Srı lacivertli takım, CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu ortasaha oyuncusu Matvey Kislyak temsilcisiyle burada bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu.

DEĞERİ 8 MİLYON

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CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen 19 yaşındaki Matvey Kislyak, geride kalan sezonda 33 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Genç futbolcunun değeri sadece bir sezonda 500 bin euro’dan 8 milyon euro’ya kadar yükseldi.

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