Fenerbahçe'nin istediği Selmani, BB Erzurumspor’a gidiyor

Geçen sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arnavut kalecinin Süper Lig ’in yeni temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la anlaştığı ifade edildi. Menemenspor’un 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani için Erzurumspor’dan 250 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 25 pay istediği bildirildi.
Erzurumspor’un İzmir ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı açıklandı.
Menemenspor’a geçen sezon Arnavutluk’un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki kaleci 32 maçta kaleyi korudu. (DHA)
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Yeni transfer, Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı
F.Bahçe yeni transferi gönderdi!
G.Saray'dan transfer bombası! Harekete geçtiler...
Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre gelişmesi!
G.Saray'dan transfer açıklaması! Diagne ve Marcao...
Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!
Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu'na flaş sözler!
Atalanta'da koronavirüs şoku
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Sosa'nın yerine o isim geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum