Fenerbahçe'nin istediği Simon Kjaer, Başakşehir yolunda

İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen ve yaz transfer dönemi için adı Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, tatil için rotasını Türkiye’ye çevirdi. Bugün öğle saatlerinde İstanbul’a inen Danimarkalı oyuncu, 2 yıl sarı-lacivertli takımda forma giymişti.

BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ BİTİREBİLİR

Bu arada Simon Kjaer'i Fenerbahçe dışında Başakşehir'in de istediği ortaya çıktı. Kjaer, Sevilla ve Başakşehir yönetiminin görüşmelerini sürdürdüğü ve kalan küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda Danimarkalı oyuncunun Başakşehir forması giyebileceği iddia edildi.

2017 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'den Sevilla’ya transfer olan 30 yaşındaki savunmacının İspanyol ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Simon Kjaer’in eşi Gollert Kjaer ise sosyal medya hesabından İstanbul ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün fotoğrafını paylaşarak, “Tatil için güzel şehir” notunu yazdı.

