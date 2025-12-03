Fenerbahçe'nin 'istenmeyen' golcüsüne dünya devi talip oldu!

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu. Tedesco'nun da performansından memnun olmadığı En-Nesyri için İtalyan devleri adeta sıraya girdi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Youssef En-Nesyri için İtalya'nın Milan ve Roma takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında En-Nesyri'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yapacak iki ekibin 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE İPLER KOPTU

Fenerbahçe'de bu sezon yetersiz performans ortaya koyan En-Nesyri, son oynanan Galatasaray maçında oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Faslı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.