SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 'istenmeyen' golcüsüne dünya devi talip oldu!

Fenerbahçe'de bu sezonun istenmeyen oyuncusu ilan edilen Youssef En-Nesyri'ye iki dünya devi talip oldu. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yollarını ayırmak istediği Faslı golcü için müjdeli haber geldi. | Fenerbahçe haberleri ...

Fenerbahçe'nin 'istenmeyen' golcüsüne dünya devi talip oldu!
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu. Tedesco'nun da performansından memnun olmadığı En-Nesyri için İtalyan devleri adeta sıraya girdi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe nin istenmeyen golcüsüne dünya devi talip oldu! 1

Youssef En-Nesyri için İtalya'nın Milan ve Roma takımının talip olduğu öğrenildi. Devre arasında En-Nesyri'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yapacak iki ekibin 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE İPLER KOPTU

Fenerbahçe nin istenmeyen golcüsüne dünya devi talip oldu! 2

Fenerbahçe'de bu sezon yetersiz performans ortaya koyan En-Nesyri, son oynanan Galatasaray maçında oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Faslı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Vanspor maçına 1996'nın intikamı için çıkıyor! Biletlerin tamamı tükendiTrabzonspor, Vanspor maçına 1996'nın intikamı için çıkıyor! Biletlerin tamamı tükendi
Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiasıArda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Milan Roma fenerbahçe Youssef En-Nesyri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeterki gitsin boş bir topçu gs macında fb 10 kişi oynattı el nesri
aklıma kardeş payında ki sezai sahnesi geldi, sat sat sat gitsin...
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.