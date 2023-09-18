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  4. Fenerbahçe'nin itirazı kabul edildi! ÇBK Mersin 76-74 kazandığı maçta kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup oldu

Fenerbahçe'nin itirazı kabul edildi! ÇBK Mersin 76-74 kazandığı maçta kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup oldu

18.09.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBF Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin'i Fenerbahçe Alagöz maçında hükmen mağlup ilan etti.

Fenerbahçe'nin itirazı kabul edildi! ÇBK Mersin 76-74 kazandığı maçta kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup oldu

TBF Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

''Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'e konuk olmuştu.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 76-74 galip ayrılmıştı.

ÇBK Mersin, maçta en az bir 22 yaş altı oyuncu oynatma kuralına uymayarak maçı bitirmişti. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde gerekli itirazların yapıldığını açıklamış ve beklemeye geçmişti.

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