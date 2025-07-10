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Fenerbahçe'nin Jhon Duran transferinde bilinmeyen detay! "Premier Lig, Serie A ve La Liga’dan teklif vardı"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran’ın menajeri Jonathan Herrera, Kolombiyalı futbolcuya birçok teklif geldiğini belirterek, "Burada bize anlatılan projeye inandık. Duran hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Jhon da her zaman Avrupa’da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" dedi.

Fenerbahçe'nin Jhon Duran transferinde bilinmeyen detay! "Premier Lig, Serie A ve La Liga’dan teklif vardı"
Emre Şen

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran’ın menajeri Jonathan Herrera, FB TV’de açıklamalarda bulundu.
Duran’ın transfer sürecini anlatan Devin Özek, "Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya’ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti" diye konuştu.

Jhon Duran’ın çok önemli ve iyi bir futbolcu olduğunu belirten Özek, "Bizim yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü bizler takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

JONATHAN HERRERA: "JOSE MOURINHO GİBİ BİR İSMİN OLMASI BÜYÜK BİR ETKEN OLDU"

Fenerbahçe nin Jhon Duran transferinde bilinmeyen detay! "Premier Lig, Serie A ve La Liga’dan teklif vardı" 1

Programa online katılan Jhon Duran’ın menajeri Jonathan Herrera ise transferle ilgili olarak, "Bütün bu süreç içerisinde Başkan Ali Koç’a, Futbol Direktörü Devin Özek ve Avukat Berke Çelebi’ye teşekkür ediyorum. Açıkçası kulüple görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin olması büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim, Jhon Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

"BİZE GELEN PEK ÇOK TEKLİF VARDI"

Fenerbahçe nin Jhon Duran transferinde bilinmeyen detay! "Premier Lig, Serie A ve La Liga’dan teklif vardı" 2

Duran’a gelen tekliflere değinen Herrera, "Bize gelen pek çok teklif vardı, Premier Lig, Serie A ve La Liga’dan ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattı. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa’da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jhon Duran
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