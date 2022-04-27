Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! Galatasaray detayı...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer hayali gerçekleşmek üzere. Fotomaç'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörlüğünü yürüttüğü dönemde Ozan Tufan'ın transferini istemiş, görüşmelerde son aşamalara kadar gelinmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY DA İSTEDİ AMA...

Galatasaray'ın da teklif götürdüğü Ozan Tufan, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek Sarı-Kırmızılıları reddetti. Watford'un küme düşmesinin ardından Fenerbahçe'ye döneceği ve ardından Beşiktaş'a transferinin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe ve Watford'da toplam 18 maça çıkan Ozan Tufan, gol veya asist katkısı yapamadı. Sarı-Lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.



