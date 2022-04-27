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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! Galatasaray detayı...

27.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oluyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Sergen Yalçın Siyah-Beyazlıların başındayken milli futbolcuyu çok istemiş ancak transfer son anda yatmıştı.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! Galatasaray detayı...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer hayali gerçekleşmek üzere. Fotomaç'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörlüğünü yürüttüğü dönemde Ozan Tufan'ın transferini istemiş, görüşmelerde son aşamalara kadar gelinmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY DA İSTEDİ AMA...

fenerbahce-ozan-tufan-i-acikladi

Galatasaray'ın da teklif götürdüğü Ozan Tufan, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek Sarı-Kırmızılıları reddetti. Watford'un küme düşmesinin ardından Fenerbahçe'ye döneceği ve ardından Beşiktaş'a transferinin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe ve Watford'da toplam 18 maça çıkan Ozan Tufan, gol veya asist katkısı yapamadı. Sarı-Lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Ozan Tufan
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