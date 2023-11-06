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  4. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Cengiz Ünder Marsilya'yı bin pişman etti!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Cengiz Ünder Marsilya'yı bin pişman etti!

06.11.2023 19:51 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder Fransa'da tekrar gündem oldu. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferiyle ses getiren yıldız oyuncu Cengiz Ünder, Fransa'da gündem oldu.

26 yaşındaki futbolcunun eski takımı Marsilya, ligde yaşadığı puan kayıpları sonrası eleştirilerin hedefi olurken, Fransız basını bu kayıpların sebeplerinden biri olarak Cengiz Ünder'i gösterdi.

CENGİZ ÜNDER MUMLA ARANIYOR

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Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sezon başında görevde olan İspanyol teknik direktör Marcelino Toral'ın transferleri hayal kırıklığı yarattı. Haberde yer alan eleştiriler, Cengiz Ünder'in boşluğunu doldurmak için İngiltere Championship ekibi Watford'dan 13 milyon euro bedelle transfer edilen Ismaila Sarr'a yönelik.

ÜNDER'İ UNUTTURAMADI

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Aubameyang, Correa, Ndiaye ve Kondogbia gibi transferlerin de eleştirildiği haberde, Sarr'ın performansının Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'i unutturamadığının altı çizildi.

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