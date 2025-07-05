Fenerbahçe'nin kasası parayla dolup taşacak! Tam tamına 60 milyon Euro...

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması gündemde olan 3 yıldız oyuncu için beklenti 60 milyon Euro civarında...

SZYMANSKI'DE BEKLENTİ 20 MİLYON

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için birçok Avrupa kulübü devrede. Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için sarı-lacivertlilerin beklentisi 20 milyon Euro...

YUSUF AKÇİÇEK DE AYRILABİLİR

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek için de Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda... Sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılıkta Yusuf Akçiçek için istediği rakam 25 milyon Euro.

SON OYUNCU AMRABAT

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Amrabat'a, Suudi Arabistan'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için istediği bonservis 15 milyon Euro civarında...