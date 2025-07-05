Fenerbahçe'nin kasası parayla dolup taşacak! Tam tamına 60 milyon Euro...

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması gündemde olan 3 yıldız oyuncu için beklenti 60 milyon Euro civarında...
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için birçok Avrupa kulübü devrede. Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için sarı-lacivertlilerin beklentisi 20 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek için de Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda... Sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılıkta Yusuf Akçiçek için istediği rakam 25 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Amrabat'a, Suudi Arabistan'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için istediği bonservis 15 milyon Euro civarında...
Okuyucu Yorumları 0 yorum