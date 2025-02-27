Fenerbahçe'nin kasasına 150 milyon Euro'luk gelir! Paraları koyacak yer kalmayacak...

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen başarılı gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yılki planlarından bahsetti.

"150 MİLYON EURO GELİR"

Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe yönetiminin inşaat dışında bir projesi daha varmış. Sponsorlardan gelecek paralar var, yöneticilerin 'pamuk eller cebe' diyeceği bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sezon 100-150 milyon euro'luk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak." dedi.

MOURINHO'YA SAHİP ÇIKTI

Serdar Ali Çelikler, "Şu an Avrupa'da Türkiye'yi Mourinho'nun takımı temsil ediliyor. Türklük propagandasını bir kenara bırakalım. Irkçılık konusu hassas bir konu, ters tepebilir. Fısıldadığınız dağlardan aksi bir cevap gelir." ifadelerini kullandı.