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Fenerbahçe'nin kasasına 150 milyon Euro'luk gelir! Paraları koyacak yer kalmayacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 07:40
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Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon yeni bir hamle yapacağı öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için rekor bir gelir peşinde olduğunu ve kasaya girecek paranın çok fazla olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin kasasına 150 milyon Euro'luk gelir! Paraları koyacak yer kalmayacak...

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen başarılı gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yılki planlarından bahsetti.

"150 MİLYON EURO GELİR"

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Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe yönetiminin inşaat dışında bir projesi daha varmış. Sponsorlardan gelecek paralar var, yöneticilerin 'pamuk eller cebe' diyeceği bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sezon 100-150 milyon euro'luk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak." dedi.

MOURINHO'YA SAHİP ÇIKTI

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Serdar Ali Çelikler, "Şu an Avrupa'da Türkiye'yi Mourinho'nun takımı temsil ediliyor. Türklük propagandasını bir kenara bırakalım. Irkçılık konusu hassas bir konu, ters tepebilir. Fısıldadığınız dağlardan aksi bir cevap gelir." ifadelerini kullandı.

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