SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin Kayserispor karışısında ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe'nin Kayserispor karışısında ilk 11'i belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...

Fenerbahçe'nin Kayserispor karışısında ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe Kayserispor maçının 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz... Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

FENERBAHÇE:
Sakat: Max Kruse, Sadık Çiftpınar
Cezalı: Hasan Ali Kaldırım

Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues

Kayserispor:
Cezalı: Campanharo, Pedro Henrique
Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
F.Bahçe PSG'nin yıldızına teklif yaptı!F.Bahçe PSG'nin yıldızına teklif yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahir Karapınar: Fenerbahçe'de büyük değişiklik olacak

Fenerbahçe'de çok büyük değişiklik olacak

Fenerbahçe'nin Kayserispor karışısında ilk 11'i belli oldu!

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i! Muriqi şoku...

Fenerbahçe, Choupo-Moting'e transfer teklifi yaptı

F.Bahçe PSG'nin yıldızına teklif yaptı!

CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | bein sports şifresiz izle | FB maçı canlı yayın

Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor

Alex de Souza Fenerbahçe maçında tribünde yerini alacak

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Alex müjdesi!

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.