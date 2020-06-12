Fenerbahçe'nin Kayserispor karışısında ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe Kayserispor maçının 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz... Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
FENERBAHÇE:
Sakat: Max Kruse, Sadık Çiftpınar
Cezalı: Hasan Ali Kaldırım
Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues
Kayserispor:
Cezalı: Campanharo, Pedro Henrique
Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı
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