SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye transferi son anda sekteye uğrayan Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yapılan teklifin tüm detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin teklifi değiştirdiği öğrenilirken yapılan yeni teklif de öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için transfer detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Benfica ile yaptığı görüşmelerin detayları sızdırıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Fenerbahçe nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar... 1

Kerem Aktürkoğlu'nu Şampiyonlar Ligi elemesinde oynatan Benfica, kural gereği oyuncusunun transfer olması durumunda kendilerine karşı oynayamaması önlemini aldı. Bu duruma sinirlenen Fenerbahçe, yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi 18 milyon Euro civarına düşürdü. Yapılan yeni teklifi reddeden Benfica, transfer görüşmelerini durdurdu.

YENİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar... 2

Fenerbahçe'nin Benfica'ya son bir teklif yaptığı öğrenildi. 18 milyon Euro nakit önerek sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro da bonus verdi. Benfica cephesi bu teklife henüz cevap vermedi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Göztepe Göztepe
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldıEljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı
Fatih Tekke’nin kozu, ’atan’ ve ’tutan’Fatih Tekke’nin kozu, ’atan’ ve ’tutan’
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABB’den 'Mansur Yavaş iddiası'na yalanlama!

ABB’den 'Mansur Yavaş iddiası'na yalanlama!

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı

Eljif Elmas'a Süper Lig devinden rüya gibi teklif! Verdiği cevaba herkes şaştı kaldı

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Halil Umut Meler Konferans Ligi'nde geceye damga vurdu!

Halil Umut Meler Konferans Ligi'nde geceye damga vurdu!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.