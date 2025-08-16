Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için transfer detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Benfica ile yaptığı görüşmelerin detayları sızdırıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kerem Aktürkoğlu'nu Şampiyonlar Ligi elemesinde oynatan Benfica, kural gereği oyuncusunun transfer olması durumunda kendilerine karşı oynayamaması önlemini aldı. Bu duruma sinirlenen Fenerbahçe, yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi 18 milyon Euro civarına düşürdü. Yapılan yeni teklifi reddeden Benfica, transfer görüşmelerini durdurdu.

YENİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Benfica'ya son bir teklif yaptığı öğrenildi. 18 milyon Euro nakit önerek sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro da bonus verdi. Benfica cephesi bu teklife henüz cevap vermedi.