Fenerbahçe'nin kış çılgınlığı! Kante ve Cherif'in maliyeti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin kış transferlerinin maliyeti netleşti. Kante ve Cherif ikilisinin bonservis, maaş ve vergi dahil toplam faturası dudak uçuklattı.

Burak Kavuncu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kaybeden ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de, kış transfer tescil döneminde yapılan operasyonların mali faturası netleşti. Sarı-lacivertlilerin dünya futboluna damga vuran tecrübeli orta saha N'Golo Kante ve geleceğe yatırım gözüyle bakılan 19 yaşındaki Fransız forvet Sidiki Chérif hamlelerinin kulübe yüklediği toplam maliyet, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin kış transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante ve Fransız genç yetenek Sidiki Chérif'in sarı-lacivertli kulübe olan toplam maliyetleri belli oldu. Ünlü gazeteci İbrahim Seten’in paylaştığı verilere göre, iki oyuncunun bonservis, maaş, menajerlik ücretleri ve vergiler dahil kulübün kasasından çıkaracağı toplam meblağ 135.5 milyon euroyu buluyor. İşte iki transferin tüm detayları ve harcamaları kalem kalem şu şekilde...

N'GOLO KANTE: 2.5 YILLIK FATURA 88.6 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan transfer edilen Fransız yıldız N'Golo Kante, maliyetiyle dudak uçuklattı. Yarım sezonluk maaşı ve vergileriyle birlikte tecrübeli orta sahanın 2.5 yıllık toplam maliyeti 88.6 milyon euro olarak hesaplandı.

Bonservis Bedeli: 5 milyon €
Yarım Sezonluk Maaşı (2025/26): 16.9 milyon €
Kalan 2 Sezonluk Maaşı (Yıllık 11M€): 22 milyon €
Menajerlik Ücreti: 3.2 milyon €
Net Maliyet Toplamı: 55.1 milyon €
Vergi Yükü: 33.5 milyon €

GENEL TOPLAM: 88.6 milyon €

SIDIKI CHERIF: GELECEĞE YATIRIMIN BEDELİ 46.9 MİLYON EURO

Angers'tan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 19 yaşındaki Gine asıllı Fransız golcü Sidiki Chérif'in 4.5 yıllık sözleşme detayları da gün yüzüne çıktı. Genç yeteneğin bonservisi ve uzun vadeli kontratı, vergi yüküyle birlikte 46.9 milyon euroya ulaşıyor.

Bonservis / Opsiyon Bedeli: 20.9 milyon €
4.5 Yıllık Toplam Maaş: 14.5 milyon €
Menajerlik Ücreti: 1.55 milyon €
Net Maliyet Toplamı: 36.5 milyon €
Vergi Yükü: 10.4 milyon €

GENEL TOPLAM: 46.9 milyon €

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER DİNMEDİ!

İki futbolcunun maliyeti ile ilgili hesaplamalar sosyal medyada gündem olurken, taraftarların bir kısmı rakip takımın oyuncularının hesaplamalarının neden paylaşılmadığını sorduladı. Bir kısmı ise Fenerbahçe yönetimini topa tutarak bu paraların verilmesini eleştirdi. Konuyla ilgili tartışmalar sosyal medyada uzun süre trend topic olmayı başardı.

