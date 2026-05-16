SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bir veda niteliği taşıyan, duygu dolu son derece çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım!
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratan, adeta bir veda niteliğindeki paylaşımıyla gündeme oturdu. Icardi'nin "Bazı aşklar elveda demez. Yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek gülümseyeceğim." açıklaması gündem oldu.

VEDA GİBİ AÇIKLAMA!

Galatasaray da Mauro Icardi den veda gibi paylaşım! 1

"Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.
Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...
Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.
Dört şampiyonluk.
Binlerce sarılma.
Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.
Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.
Silinmesi imkansız bir anı.
Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.
Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.
Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.
Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.
Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.
Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.
Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin kış çılgınlığı! Kante ve Cherif'in maliyeti dudak uçuklattıFenerbahçe'nin kış çılgınlığı! Kante ve Cherif'in maliyeti dudak uçuklattı
3x3 Uluslararası basketbol turnuvası nefes kesti3x3 Uluslararası basketbol turnuvası nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.