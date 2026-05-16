Sultangazi’de Uluslararası 3x3 basketbol turnuvası

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, uluslararası düzeyde önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası”, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel sporcuların katılımı ile görkemli bir programla başladı.

Burak Kavuncu

Sporda aldığı başarılarla ünvanının hakkını veren 2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, bu kez uluslararası bir organizasyonla 16 ülkeden profesyonel sporcuları misafir ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde 2 gün sürecek 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Dünya Şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp’in de katıldığı görkemli bir törenle start verdi. 16 yabancı ve 16 Türk takımının katılımıyla yaklaşık 30 farklı milletten sporcular 2 gün boyunca Sultangazi’de mücadele edecek.

FIBA standartlarında gerçeleştirilen organizasyon, yalnızca bir spor turnuvası değil, Sultangazi’nin uluslararası vizyonunu ve dinamizmini yansıtan bir proje olarak öne çıkıyor.

3x3 Sultangazi Uluslararası Basketbol Turnuvası, sporcuların Kaymakamlık önünden düzenlenen kortejle Sultangazi Etkinlik Alanı’na yürümesiyle başladı. Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde alana yürüyen sporcular, ilçe sakinlerinden de büyük ilgi gördü.

"ÇOK HEYECANLIYIZ, GURURLUYUZ..."

Turnuvanın açılış programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Çok heyecanlı ve gururluyuz. Farklı ülkelerden onlarca sporcuyu buluşturan turnuva, Türkiye’de bu ölçekte gerçekleştirilen ilk 3x3 basketbol organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak bizleri mutlu ediyor.” dedi.

 “Avrupa’da başka şehirler var fakat Türkiye’de bu yıl 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını taşıyan tek ilçe belediyesiyiz. Bu yönüyle Sultangazilillerin gurur duyması lazım. Hedefimiz Avrupa’nın en iyi spor şehri olmak. İnşallah bunu da başaracağız. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Bizler gençlerimizin sporla iç içe olması, sporu hayatlarının parçası haline getirmek için ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. 7’den 77’ye herkese her alanda spor yapma imkanı sunacak çalışmalar yapıyoruz.  Bugün burada çok kıymetli misafirlerimiz de var. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız kıymetli Taha Akgül kardeşime ve dünyada 13 defa şampiyonl elde etmiş tek sporcu olan Rıza Kayaalp’e yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve tüm spor camiası ile sevgili Sultangazililere bir kez daha teşekkür ediyorum.” Dedi.

"AVRUPA SPOR ŞEHRİ SEÇİLMEK..."

Rıza Kayaalp de “Avrupa Spor Şehri seçilmek, Sultangaz’de spora ne denli değer verildiğinin ve yatırım yapıldığının bir göstergesidir. Kıymetli Belediye Başkanımıza gençlerimize bu spor imkanlarını sağladığı için teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diiyorum.” dedi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül “Böylesine önemli bir uluslararası bir organizasyonda Sultangazi’de bir araya gelmek çok güzel. Başkanımız, sporun her dalına önem veriyor, yatırım yapıyor. Sultangazi Belediyesi’nin güreş takımı da var. Rıza Kayalp gibi yeni şampiyonlarımız buradan çıkabilir. Sultangazi Belediye Başkanımıza sporun tüm branşlarına verdiği destekler için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da konuşmasında şunaları söyledi: “ Sultangazi’ye ilkleri yaşatan değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu yıl Sultangazi’nin Avrupa Spor Şehir seçilmesi bizler çok kıymetli.”

Başkan Dursun daha sonra Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’e plaket takdim etti ve forma hediye etti. Turnuva, Başkan Dursun’un ve misafirlerin top atışlarıyla başladı. Ardından takımların mücadelesi başladı.

3x3 Sultangazi Uluslararası Basketbol Turnuvası kapsamında Sırbistan, Almanya, Polonya, Yunanistan, Çin, İran, Azerbaycan, Gana, Somali ve Dubai gibi bir çok ülkeden gelen sporcular iki gün boyunca, en iyisi olmak icin birbirleriyle kıyasıya yarışacak.

