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Fenerbahçe'nin Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, transferde uzun süredir Kolarov için beklediği mutlu haberi aldı. Sarı lacivertliler, Kolarov ile 2+1 senelik anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi

Fenerbahçe, İtalyan ekibi AS Roma'da forma giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞECEK

Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sarı-Lacivertli ekip Kolarov ile anlaşmaya vardı. Roma kulübü ile 48 saat içinde son pürüzlerin giderilmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

İŞTE KOLAROV'UN MALİYETİ

Sarı-lacivertli kulüp Roma'ya Kolarov için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sırp futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek.

(Ajansspor)

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aleksandar kolarov Fenerbahçe roma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ali koç istifa fb şampiyon fb mizi rezil ettin . defol sana karşı hiç muhalif kalmasın istiyorsun ama tarihin en kötü dönemini seninle yaşıyoruz ve bu nasıl bir yüzsüzlük hala başkan olarak kalmaya devam ediyorsun şimdi aziz yıldırıma haksızlık ettiğimizi anlıyorum..
nerde cincanconlular hııııı nerde transfer görün transfer
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