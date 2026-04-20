Fenerbahçe'nin kupa kadrosunda sürpriz eksikler!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı kritik Konyaspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maç kafilesini belirledi. Sarı-lacivertlilerde sakatlık ve teknik tercihler nedeniyle üç önemli isim kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE’DE KUPA MESAİSİ: KONYA KAFİLESİNDE 3 ÖNEMLİ EKSİK!

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, çeyrek final turunda yarın deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak zorlu randevu öncesi sarı-lacivertli ekipte maç kadrosu netleşirken, teknik heyet üç as oyuncusunu İstanbul’da bıraktı.

Yarı final biletini cebine koymak için Konya deplasmanına iddialı giden Fenerbahçe’de kadro seçimi dikkat çekti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre; hücum hattının hareketli ismi Dorgeles Nene, tecrübeli yıldız Marco Asensio ve orta sahanın dinamik gücü Edson Alvarez, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.