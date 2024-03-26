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Fenerbahçe'nin lig değiştirme iddiasına Rusya'dan cevap geldi! ''UEFA ile kavga etmek anlamına gelir''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2024 21:39
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Fenerbahçe'nin ligden çekilip başka bir lige gideceği iddiasının ardından Rusya Futbol Federasyonu'nun eski genel direktörü Aleksandr Tukmanov'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin lig değiştirme iddiasına Rusya'dan cevap geldi! ''UEFA ile kavga etmek anlamına gelir''

Rusya Futbol Federasyonu'nun eski genel direktörü Aleksandr Tukmanov, Fenerbahçe'nin lig değiştirme ihtimali hakkında konuştu.

"BU ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK"

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Lig değiştirme iddiası hakkında konuşan Tukmanov, "Bu asla gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe gürültü çıkaracak ve Türkiye Ligi'nde kalacak. Başka bir ülkenin ligine gitmeyecekler ve kimse onları kabul etmeyecek. Bunu yapmak için UEFA ile kavga etmek zorundasınız. Genel olarak bu saçmalık. Buna kulak asmamalıyız" açıklamasını yaptı.

"BÖYLE BİR ADIM DA UEFA İLE KAVGA ETMEK ANLAMINA MI GELİR?"

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"Belarus takımlarını Rusya Ligi'ne davet etmek için bir girişim vardı. Böyle bir adım da UEFA ile kavga etmek anlamına mı gelir?" sorusuna yanıt veren Tukmanov, "Elbette, Belarus bağımsız bir devlet. Kendi futbol federasyonları var, kendi müsabakalarını düzenliyorlar. Rusya da kendi şampiyonasını düzenliyor. Eğer bir birleşme UEFA onayı olmadan gerçekleşirse, bu tüm kuralların ihlali anlamına gelecektir. Rusya ve Belarus da bunu biliyor. Bu yüzden birleşme gibi bir durum olmayacak." şeklinde konuştu.

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