SPOR

Fenerbahçe'nin listesindeki Van Ginkel 8 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolculardan Van Ginkel, dizindeki sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin listesindeki Van Ginkel 8 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'ye Van Ginkel transferinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin listesindeki oyunculardan biri olan Van Ginkel'in dizinden yaşadığı ameliyat nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Fenerbahçe yönetimi Comolli aracılılığıyla Van Ginkel transferi için zemin yoklamıştı fakat netice alamamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacak olması Hollanda basınında da geniş yer buldu. (FUTBOL ARENA)

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlüGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'deBerke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Van Ginkel Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu

Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Arçelik oldu

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Arçelik oldu

İşte Phillip Cocu'nun 4 gözdesi

İşte Phillip Cocu'nun 4 gözdesi

Fenerbahçe'nin listesindeki Van Ginkel 8 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin listesindeki Van Ginkel 8 ay sahalardan uzak kalacak

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sağlık kontrolünden geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.