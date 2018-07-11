Fenerbahçe'nin listesindeki Van Ginkel 8 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'ye Van Ginkel transferinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin listesindeki oyunculardan biri olan Van Ginkel'in dizinden yaşadığı ameliyat nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Fenerbahçe yönetimi Comolli aracılılığıyla Van Ginkel transferi için zemin yoklamıştı fakat netice alamamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacak olması Hollanda basınında da geniş yer buldu. (FUTBOL ARENA)

