Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi zora girdi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sarı lacivertlilere pahalı geldi.
Fransız RMC sitesinin haberine göre, Fenerbahçe'nin Luis Gustavo'ya ilgisi var ancak ancak bu transferin mutlu sonla bitmesi zor.
MARSİLYA 9 MİLYON EURO İSTİYOR
Marsilya'nın 9 milyon euro bonservis istemesi ve futbolcunun yıllık 4 milyon euroluk ücretinin Fenerbahçe'yi oldukça zorladığını belirten Fransız basını, yine de Fenerbahçe'nin transferden kesin olarak vazgeçmediğini kaydetti.
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