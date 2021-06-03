Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifini duyurdular

Real Madrid’in Brezilyalı sol beki Marcelo’nun adı transferde Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Son olarak beIN Sports USA, sarı-lacievertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

REAL MADRID ANCELOTTI İLE YENİLENECEK

Habere göre teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti'yi getiren İspanyol devi, kadrosunu da elden geçirecek. Ayrılacaklar arasında en fazla ismi geçen futbolculardan biri Marcelo.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI İDDİASI

33 yaşındaki defans oyuncusu, artık bu takımda bir geleceğinin olmadığını anlamaya başladı. beIN Sports’un Amerika yayınına göre, Fenerbahçe, yıldız futbolcu için teklifini sundu.

MARCELO'NUN TRANSFERİ KOLAY DEĞİL

Ancak haberinde İspanyol AS gazetesinden de alıntı yapan ABD medyası, Marcelo’nun Türkiye’de oynamaya sıcak bakmadığını ifade etti. Yine Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşının da bu transferi zorlaştıran etkenlerden olduğu vurgulandı.

MARCELO'NUN REAL MADRİD KARİYERİ

Tıpkı geçmişte Real Madrid’den Fenerbahçe’nin yolunu tutan Roberto Carlos gibi muhteşem bir kariyere sahip olan Marcelo, La Liga'da toplam 374 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan ünlü sol bek, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Real Madrid için 70 asist yaptı. Marcelo, Brezilya Milli Takımı adına ise 58 kez forma giydi ve 6 gol kaydetti.

(AJANSSPOR)



