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Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu! Tam 11 eksik...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 15:46
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında yarın Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Sarı - lacivertlilerde, karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli olurken, eksikler dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu! Tam 11 eksik...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka'nın Midtjylland ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı - lacivertlilerde sakatlıklarında dolayı sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

AMRABAT & OSAYI CEZALI

Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat sarı kart cezaları nedeniyle, Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için Danimarka'ya götürülmedi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe
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