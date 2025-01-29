Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu! Tam 11 eksik...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka'nın Midtjylland ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı - lacivertlilerde sakatlıklarında dolayı sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

AMRABAT & OSAYI CEZALI

Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat sarı kart cezaları nedeniyle, Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için Danimarka'ya götürülmedi.