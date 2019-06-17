Fenerbahçe'nin Milan Badelj'ye teklif yaptığı öne sürüldü

Lazio'dan ayrılması beklenen 30 yaşındaki Hırvat defansif orta saha Milan Badelj için üç önemli kulübün talipli olduğu öne sürüldü.

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Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Bordeaux, Fiorentina ve Zenit'in Milan Badelj için teklif yaptığı yazıldı. Lazio'nun gözden çıkardığı ve bonservis talep etmediği Milan Badelj için en avantajlı kulübün eski kulübü Fiorentina olduğu bilgisi de verildi.

Daha önce Fiorentina'da kaptanlık yapan ve geçen yaz bonservis bedelsiz bir şekilde Lazio'ya geçen Badelj'in son büyük kontratını yapacağı için maaşını ve kontrat uzunluğunu da göz önünde bulunduracağı vurgusu yapıldı.

Kariyerne Ponikve'de başlayan ve Dinamo Zagreb'te profesyonel olan Milan Badelj, Hamburg ile ülke dışına çıktı. 2014 yazında 4 milyon euro bonservisle Fiorentina'ya giden 30 yaşındaki Hırvat yıldız, 4 sezon oynadığı kulüpten geçen yaz ayrıldı ve Lazio'ya transfer oldu.

Milan Badelj, geçen sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 1 gol attı.

