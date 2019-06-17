SPOR

Fenerbahçe'nin Milan Badelj'ye teklif yaptığı öne sürüldü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Lazio forması giyen Hırvat orta saha Milan Badelj için Fenerbahçe'nin yanı sıra; Bordeaux, Fiorentina ve Zenit'in teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Milan Badelj'ye teklif yaptığı öne sürüldü

Lazio'dan ayrılması beklenen 30 yaşındaki Hırvat defansif orta saha Milan Badelj için üç önemli kulübün talipli olduğu öne sürüldü.

F.BAHÇE EFSANESİ EYÜP KARADAYI, BİR BAŞKA EFSANE LEFTER'İ ANLATTI

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Bordeaux, Fiorentina ve Zenit'in Milan Badelj için teklif yaptığı yazıldı. Lazio'nun gözden çıkardığı ve bonservis talep etmediği Milan Badelj için en avantajlı kulübün eski kulübü Fiorentina olduğu bilgisi de verildi.

Daha önce Fiorentina'da kaptanlık yapan ve geçen yaz bonservis bedelsiz bir şekilde Lazio'ya geçen Badelj'in son büyük kontratını yapacağı için maaşını ve kontrat uzunluğunu da göz önünde bulunduracağı vurgusu yapıldı.

Kariyerne Ponikve'de başlayan ve Dinamo Zagreb'te profesyonel olan Milan Badelj, Hamburg ile ülke dışına çıktı. 2014 yazında 4 milyon euro bonservisle Fiorentina'ya giden 30 yaşındaki Hırvat yıldız, 4 sezon oynadığı kulüpten geçen yaz ayrıldı ve Lazio'ya transfer oldu.

Milan Badelj, geçen sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektupİşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup
Efsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildiEfsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Milan Badelj

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Beşiktaş transferi bitiriyor!

Beşiktaş transferi bitiriyor!

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Milan Badelj'ye teklif yaptığı öne sürüldü

F.Bahçe'nin teklifi açıklandı!

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği o mektup

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup

Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

Efsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Fenerbahçe’nin borcu, 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Ali Koç: Aziz Yıldırım’ın geçen seneki ibrası kabul görmüştür

F.Bahçe'den Aziz Yıldırım kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.