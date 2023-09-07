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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı!

07.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna dahil etmediği Emre Mor'a Süper Lig ekibi Adana Demirspor talip oldu.

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'a Adana Demirspor talip oldu. UEFA Konferans Ligi kadrosuna bile alınmayan miili oyuncu kendisine takım aramaya başlamıştı.

ADANA DEMİRSPOR TEMAS KURDU

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Adana temsilcisi, Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Emre Mor'un gidişine onay vereceği aktarılan sarı-lacivertlilerin beklemeye geçtiği ifade edildi.

3 MİLYON EURO

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Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. 26 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.

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