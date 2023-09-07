Fenerbahçe'nin milli yıldızı Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı!

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'a Adana Demirspor talip oldu. UEFA Konferans Ligi kadrosuna bile alınmayan miili oyuncu kendisine takım aramaya başlamıştı.

ADANA DEMİRSPOR TEMAS KURDU

Adana temsilcisi, Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Emre Mor'un gidişine onay vereceği aktarılan sarı-lacivertlilerin beklemeye geçtiği ifade edildi.

3 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. 26 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.

