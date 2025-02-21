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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! İki takımdan birisiyle eşleşecekler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 00:18
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadelesinde Anderlecht'i elemesinin ardından muhtemel rakipler de belli oldu. Yapılacak kura çekiminin ardından temsilcimizin rakibi belli olacak. İşte olası eşleşmeler...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! İki takımdan birisiyle eşleşecekler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik bir mücadele verdi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i eleyerek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İşte temsilcimizin rakipleri...

İKİ TAKIMDAN BİRİ OLACAK

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Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Canlı Skor

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Tüm Maçlar
MS
Anderlecht Anderlecht
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe
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