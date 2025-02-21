Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! İki takımdan birisiyle eşleşecekler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik bir mücadele verdi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i eleyerek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İşte temsilcimizin rakipleri...
Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacak.
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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