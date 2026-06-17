Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti! Kura çekimi bugün!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada bitiren ve devler arenasına 2. ön eleme turundan dahil olacak olan sarı-lacivertli temsilcimizin önündeki engeller belli oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER: HEARTS VE GORNIK

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için zorlu bir eleme maratonundan geçecek olan Fenerbahçe'nin 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertli ekip, bu turda İskoçya temsilcisi Hearts veya Polonya ekibi Gornik ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, bugün yapılacak kura çekiminin ardından bu iki ekipten biriyle eşleşerek tur atlama mücadelesi verecek.

DEVLER LİGİ'NDE MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Avrupa mesaisinin tarihleri de resmiyet kazandı. Temsilcimizin bir üst tura yükselebilmek için çıkacağı ikinci eleme turu karşılaşmalarının takvimi şu şekilde açıklandı:

İlk Maçlar: 21 - 22 Temmuz

Rövanş Maçları: 28 - 29 Temmuz

Sarı-lacivertliler, bu kritik virajı kayıpsız dönerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.