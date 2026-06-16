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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Türk futbolunu Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar için kritik gün yaklaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimleri, 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
Burak Kavuncu

Yeni sezonda Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Temsilcilerimizi zorlu eşleşmeler beklerken, gözler UEFA'dan çıkacak sonuca çevrildi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ İSKOÇYA YA DA POLONYA'DAN

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor 1

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yer alacak Fenerbahçe, kura sonucunda İskoç temsilcisi Hearts ile Polonya ekibi Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken ilk sınavını temmuz ayında verecek.

BEŞİKTAŞ'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor 2

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın muhtemel rakip listesi ise oldukça dikkat çekici.

Siyah-beyazlıların kura çekimindeki olası rakipleri arasında Braga, Olympiakos, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Karabağ, Anderlecht, Pafos, Maccabi ile Danimarka'nın güçlü ekipleri Midtjylland ve Kopenhag'ın yanı sıra İskoç devleri Rangers veya Celtic de yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN GÖZÜ KURADA

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor 3

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Başakşehir, turnuvaya 2. eleme turundan dahil olacak. İstanbul ekibinin rakip havuzunda Astana, HJK Helsinki, Zrinjski Mostar, RFS, Zalgiris Vilnius, Shkendija ve Brann gibi takımlar bulunuyor. Ayrıca Başakşehir'in rakibi, 1. eleme turunda oynanacak karşılaşmaların galiplerinden biri de olabilir.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in gözü kurada! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor 4

UEFA tarafından açıklanan programa göre Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde ise ikinci eleme turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz'da futbolseverlerle buluşacak.

Türk temsilcileri, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için ilk ciddi sınavlarını temmuz ayında verecek.

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