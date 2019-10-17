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Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey Almanya'da tartışma konusu oldu!

ALMANYA HABERLERİ  | 17.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, yeni takımında çıktığı altı maçta yalnızca bir kez fileleri havalandırabildi. Almanların hedef tahtasına oturttuğu 25 yaşındaki santrfordan ise performansıyla ilgili eleştirilere flaş bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey Almanya'da tartışma konusu oldu!

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altındak almasıyla birlikte yaz döneminde Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Almanya'da da tartışılıyor.

Alman basınından Bild, Frey'in Nürnberg formasıyla şu ana kadar yalnızca 1 gol atması hakkında bir değerlendirme yaptı.

"YALNIZCA 1 GOL ATABİLDİ"

Bild'in haberinde "İsviçreli golcü, saha içinde topla çok buluşmasına ve takım arkadaşlarına her dakika yardımcı olmaya çalışmasına karşın yalnızca 1 gol atabildi" ifadeleri yer aldı.

FREY: "YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Michael Frey ise performansını "Topu çok iyi koruyorum. Buna takımımızın ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Her zaman takım arkadaşlarımı iyi kullanmaya ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 6 maç oynayan ve 529 dakika sahada kalan Frey, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey nurnberg

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