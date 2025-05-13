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Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği ve Napoli ile temas kurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-lacivertli cephenin Victor Osimhen için hazırladığı transfer teklifinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için harekete geçtiği iddiaları sonrası yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE: "75 MİLYON EURO HAZIR"

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Fenerbahçe, İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi ve beklemeye geçti.

GALATASARAY DA BASTIRIYOR

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Galatasaray'ın ise Napoli'ye 75 milyon Euro'yu 3 yıla böldüğü bir teklif yaptığı aktarılmıştı. Kariyerine henüz hangi takımda devam edeceği belli olmayan Osimhen'in yüksek ihtimalle Avrupa'ya gideceği de gelen haberler arasında...

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