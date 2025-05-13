Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için harekete geçtiği iddiaları sonrası yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi ve beklemeye geçti.
Galatasaray'ın ise Napoli'ye 75 milyon Euro'yu 3 yıla böldüğü bir teklif yaptığı aktarılmıştı. Kariyerine henüz hangi takımda devam edeceği belli olmayan Osimhen'in yüksek ihtimalle Avrupa'ya gideceği de gelen haberler arasında...
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