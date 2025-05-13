Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için harekete geçtiği iddiaları sonrası yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE: "75 MİLYON EURO HAZIR"

Fenerbahçe, İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi ve beklemeye geçti.

GALATASARAY DA BASTIRIYOR

Galatasaray'ın ise Napoli'ye 75 milyon Euro'yu 3 yıla böldüğü bir teklif yaptığı aktarılmıştı. Kariyerine henüz hangi takımda devam edeceği belli olmayan Osimhen'in yüksek ihtimalle Avrupa'ya gideceği de gelen haberler arasında...