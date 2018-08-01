Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Gustavo Schneider'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibi Benfica, Boavista'nın 18 yaşındaki forveti Gustavo Schneider'i transfer etti. Portekiz ekibi oyuncuyla aynı zamanda profesyonel sözleşme de imzaladı.
Benfica ayrıca 15 Temmuz'da da Leixoes takımının 19 yaşındaki genç forveti Pedro Soares'i kadrosuna katmıştı. Soares'in B takımında forma giyeceği de açıklanmıştı.
EBUEHI SAKATLANDI
Yeni transfer 19 yaşındaki sağ bek Tyronne Ebuehi'yi sakatlığa kurban veren ve genç oyuncudan 6 ay yararlanamayacak olan Benfica, son olarak Lisandro Lopez'i de satış listesine koymuştu. (Fanatik)
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