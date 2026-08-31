Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'dan çılgın transfer! Bradley Barcola geldi

Liverpool, son iki sezonda yaptığı dev transfer harcamalarına bir yenisini daha ekledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz devi, PSG forması giyen yıldız futbolcu Bradley Barcola'nın transferini tamamladı.
Liverpool'un Bradley Barcola için PSG'ye 125 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 20 milyon euro bonus bulunduğu belirtildi.
Toplam maliyeti 145 milyon euroya ulaşabilecek transfer, Liverpool tarihinin ve Avrupa futbolunun en dikkat çekici hamlelerinden biri oldu.
Liverpool, son iki transfer döneminde kadrosuna birbirinden önemli yıldızları kattı. İngiliz ekibinin dikkat çeken transferleri şöyle:
145 milyon euro: Alexander Isak
125 milyon euro: Bradley Barcola
125 milyon euro: Florian Wirtz
95 milyon euro: Hugo Ekitike
63 milyon euro: Jeremy Jacquet
47 milyon euro: Milos Kerkez
40 milyon euro: Jeremie Frimpong
40 milyon euro: Victor Munoz
30 milyon euro: Giovanni Leoni
Liverpool'un bu dev kadrosu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlileri son derece güçlü bir rakip beklerken, Bradley Barcola transferiyle Liverpool'un hücum hattı daha da dikkat çekici bir hale geldi.
Fenerbahçe açısından gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev Liverpool mücadelesine çevrildi.
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