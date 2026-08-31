Mauro Icardi'nin kariyeri sıkıntıya girdi! Saatlerle yarışıyor

Galatasaray'da geçirdiği dönemde attığı kritik goller ve sergilediği üst düzey performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, transfer döneminin son saatlerinde büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Avrupa'da yaz transfer penceresinin kapanmasına saatler kalmasına rağmen Arjantinli yıldız henüz hiçbir kulüple resmi anlaşma sağlayamadı.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR: ZAMANLA YARIŞ!

Icardi cephesinde transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Yıldız futbolcunun menajerinin, transfer süresinin dolmak üzere olması nedeniyle Arjantinli golcüyü Avrupa'nın farklı kulüplerine önermeyi sürdürdüğü öğrenildi. Görüşmelerde adeta zamanla yarışan Icardi cephesinin, transfer penceresi kapanmadan bir takımla anlaşıp anlaşamayacağı merakla bekleniyor.

GALATASARAY'DA KRALLIK YAŞAMIŞTI

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı şampiyonluklarda başrol oynayan ve taraftarla kurduğu özel bağla kulüp tarihine geçen Mauro Icardi, Galatasaray'da adeta krallık yaşadığı günlerin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine çok az bir süre kala tecrübeli santrforun yeni adresinin neresi olacağı saatler içinde netlik kazanacak.