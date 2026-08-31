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Fenerbahçe rotayı Nwaneri'ye çevirdi! Arsenal'in yıldızı için harekete geçildi

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken U23 yabancı kontenjanı için çalışmalar hız kazandı. Gabriel Mec'in Porto'ya transfer olmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri geldi.

Fenerbahçe rotayı Nwaneri'ye çevirdi! Arsenal'in yıldızı için harekete geçildi
Burak Kavuncu
Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri

İNG İngiltere
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Gabriel Mec transferinde Porto engeline takılan Fenerbahçe, U23 yabancı kontenjanı için rotasını Arsenal'in 19 yaşındaki yıldızı Ethan Nwaneri'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun kiralanması konusunda Arsenal ile temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI!

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 1

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki İngiliz futbolcunun kiralanması için girişimlerini sürdürüyor. Tarafların transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala görüşme halinde olduğu ve sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yeni bir toplantı yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE, ARSENAL'E DURUMUNU SORDU

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 2

Kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ve Kojo Peprah Oppong gibi U23 kontenjanına uygun oyuncular bulunan Fenerbahçe, bu kontenjanı Ethan Nwaneri transferiyle doldurmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den genç yıldızın transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin özellikle kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.

GREENWOOD İLE TAKIM ARKADAŞI OLMUŞTU

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 3

Ethan Nwaneri'nin Fenerbahçe için dikkat çeken özelliklerinden biri de Mason Greenwood ile olan geçmişi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyerken sarı-lacivertli takımın İngiliz yıldızı Mason Greenwood ile takım arkadaşlığı yaptı.

Nwaneri, Marsilya'da çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

35 MİLYON EUROLUK GENÇ YILDIZ

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 4

19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun piyasa değerinin 35 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Nwaneri'nin istatistikleri de dikkat çekiyor. Genç futbolcu 2025-26 sezonunda 23 maçta 900 dakika süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bir önceki sezonda ise 37 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

DORTMUND DA DEVREDE

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 5

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ethan Nwaneri için Almanya'dan da ilgi olduğu öne sürüldü. Sky Sport DE'nin haberine göre Borussia Dortmund, Konstantelias'ın sakatlığı sonrası alternatif isimler üzerinde çalışırken Nwaneri'yi de listesine aldı.

Alman ekibinin henüz nihai kararını vermediği, genç oyuncunun yanı sıra farklı adayların da değerlendirildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER ARSENAL'E ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe rotayı Nwaneri ye çevirdi! Arsenal in yıldızı için harekete geçildi 6

Gabriel Mec transferinin Porto'ya gitmesiyle alternatif arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Ethan Nwaneri için girişimlerini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı merak konusu.

Sarı-lacivertliler, 35 milyon euro piyasa değerine sahip Arsenal'in genç yıldızını kadrosuna katarak U23 yabancı kontenjanına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer arsenal fenerbahçe
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