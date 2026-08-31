Fenerbahçe rotayı Nwaneri'ye çevirdi! Arsenal'in yıldızı için harekete geçildi

Gabriel Mec transferinde Porto engeline takılan Fenerbahçe, U23 yabancı kontenjanı için rotasını Arsenal'in 19 yaşındaki yıldızı Ethan Nwaneri'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun kiralanması konusunda Arsenal ile temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI!

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki İngiliz futbolcunun kiralanması için girişimlerini sürdürüyor. Tarafların transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala görüşme halinde olduğu ve sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yeni bir toplantı yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE, ARSENAL'E DURUMUNU SORDU

Kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ve Kojo Peprah Oppong gibi U23 kontenjanına uygun oyuncular bulunan Fenerbahçe, bu kontenjanı Ethan Nwaneri transferiyle doldurmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den genç yıldızın transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin özellikle kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.

GREENWOOD İLE TAKIM ARKADAŞI OLMUŞTU

Ethan Nwaneri'nin Fenerbahçe için dikkat çeken özelliklerinden biri de Mason Greenwood ile olan geçmişi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyerken sarı-lacivertli takımın İngiliz yıldızı Mason Greenwood ile takım arkadaşlığı yaptı.

Nwaneri, Marsilya'da çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

35 MİLYON EUROLUK GENÇ YILDIZ

19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun piyasa değerinin 35 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Nwaneri'nin istatistikleri de dikkat çekiyor. Genç futbolcu 2025-26 sezonunda 23 maçta 900 dakika süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bir önceki sezonda ise 37 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

DORTMUND DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ethan Nwaneri için Almanya'dan da ilgi olduğu öne sürüldü. Sky Sport DE'nin haberine göre Borussia Dortmund, Konstantelias'ın sakatlığı sonrası alternatif isimler üzerinde çalışırken Nwaneri'yi de listesine aldı.

Alman ekibinin henüz nihai kararını vermediği, genç oyuncunun yanı sıra farklı adayların da değerlendirildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER ARSENAL'E ÇEVRİLDİ

Gabriel Mec transferinin Porto'ya gitmesiyle alternatif arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Ethan Nwaneri için girişimlerini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı merak konusu.

Sarı-lacivertliler, 35 milyon euro piyasa değerine sahip Arsenal'in genç yıldızını kadrosuna katarak U23 yabancı kontenjanına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.