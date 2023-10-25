SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets kritik maç öncesi çekinceli! 'Beraberlik bizim için iyidir!'

Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets kritik maç öncesi çekinceli! 'Beraberlik bizim için iyidir!'

25.10.2023 22:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3’üncü hafta maçında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek Ludogorets’te teknik direktör Georgi Dermendjiev ile kaptan Anton Nedyalkov açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev, beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın harika bir takım oluşturduğunu ve 17 maçlık galibiyetinin serisinin tesadüf olmadığını vurgulayarak sözlerine başladı.

"BERABERLİK BENİ TATMİN EDER"

AA-20231025-32517378-32517372-FENERBAHCELUDOGORETS_MACINA_DOGRU

Takımın başına yeni gelmesi ve ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olmasıyla ilgili de konuşan Dermendjiev, şunları söyledi:

"İlk maçımın Fenerbahçe ile olmasından dolayı çok mutluyum. Takımımız çok iyi bir takım. Böyle bir takımla gücümüzü göreceğiz. Takımımız elemelerde Ajax'a karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Yarınki maçın çok zor olacağının farkındayım."

Fenerbahçe deplasmanında alınacak beraberliğin kendisini tatmin edeceğini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Beraberlik beni tatmin edecektir. Alacağımız beraberlik futbolcuların öz güvenini yükseltecektir. Gruplarda 1 puan daha kazanmamız bizim için iyi olacak. Çünkü daha çok zaman var ve grubu 2. sırada bitirebiliriz." açıklamasını yaptı.

Ludogorets'in çok iyi dizayn edilmiş bir takım olduğunu ve ilerleyen dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini de söyleyen Dermendjiev, ilk maçında farklı bir taktik anlayış ortaya koyabileceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Fenerbahçeli futbolcular gerçekten çok güçlüler. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor. Teknik ve taktik olarak yeni bir dizayn olacak, umarım başarılı oluruz."

"SAHAYA ÇIKIP EĞLENMEK İSTİYORUZ"

AA-20231025-32517378-32517369-FENERBAHCELUDOGORETS_MACINA_DOGRU

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Anton Neryalkov, Fenerbahçe'nin ve sarı-lacivertli takımın taraftarının çok iyi olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Ludogorets'in Nordsjaelland'a 7-1 kaybetmesinin yanıltıcı olacağı sözleri hakkında konuşan Nedyalkov, "Bence de 7-1'lik bir takım değiliz. Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya çıkıp eğlenmek, futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçına buna göre hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hücum hattı hakkında da konuşan Ludogorets'in savunma oyuncusu Nedyalkov, "Muhteşem, harika futbolcular. İnşallah onlar karşısında elimizden geleni yapıp onları zora sokabiliriz." açıklamasını yaptı.

Uzun süren sakatlığının ardından ilk kez hafta sonunda oynanan lig müsabakasında Arda Kardzhali karşısında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yüzde 90 olarak hazır olduğunu belirtti.

Anton Nedyalkov, basın toplantısını takip eden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Nikolay Penchev hakkında konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki bu bizim için çok önemli. Bu kadar çok kişinin burada olması bizim için ekstra motivasyon kaynağı. Biz de elimizden geleni yapmak için çaba sarf edeceğiz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladıKonyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
Arda Turan'dan Fatih Terim ters köşesiArda Turan'dan Fatih Terim ters köşesi
Kapalı kapılar ardında Riva'da kritik toplantı!Kapalı kapılar ardında Riva'da kritik toplantı!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi fenerbahçe ludogorets UEFA s lig yaşında maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.