Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets kritik maç öncesi çekinceli! 'Beraberlik bizim için iyidir!'

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev, beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın harika bir takım oluşturduğunu ve 17 maçlık galibiyetinin serisinin tesadüf olmadığını vurgulayarak sözlerine başladı.

"BERABERLİK BENİ TATMİN EDER"

Takımın başına yeni gelmesi ve ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olmasıyla ilgili de konuşan Dermendjiev, şunları söyledi:

"İlk maçımın Fenerbahçe ile olmasından dolayı çok mutluyum. Takımımız çok iyi bir takım. Böyle bir takımla gücümüzü göreceğiz. Takımımız elemelerde Ajax'a karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Yarınki maçın çok zor olacağının farkındayım."

Fenerbahçe deplasmanında alınacak beraberliğin kendisini tatmin edeceğini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Beraberlik beni tatmin edecektir. Alacağımız beraberlik futbolcuların öz güvenini yükseltecektir. Gruplarda 1 puan daha kazanmamız bizim için iyi olacak. Çünkü daha çok zaman var ve grubu 2. sırada bitirebiliriz." açıklamasını yaptı.

Ludogorets'in çok iyi dizayn edilmiş bir takım olduğunu ve ilerleyen dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini de söyleyen Dermendjiev, ilk maçında farklı bir taktik anlayış ortaya koyabileceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Fenerbahçeli futbolcular gerçekten çok güçlüler. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor. Teknik ve taktik olarak yeni bir dizayn olacak, umarım başarılı oluruz."

"SAHAYA ÇIKIP EĞLENMEK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Anton Neryalkov, Fenerbahçe'nin ve sarı-lacivertli takımın taraftarının çok iyi olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Ludogorets'in Nordsjaelland'a 7-1 kaybetmesinin yanıltıcı olacağı sözleri hakkında konuşan Nedyalkov, "Bence de 7-1'lik bir takım değiliz. Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya çıkıp eğlenmek, futbol oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçına buna göre hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hücum hattı hakkında da konuşan Ludogorets'in savunma oyuncusu Nedyalkov, "Muhteşem, harika futbolcular. İnşallah onlar karşısında elimizden geleni yapıp onları zora sokabiliriz." açıklamasını yaptı.

Uzun süren sakatlığının ardından ilk kez hafta sonunda oynanan lig müsabakasında Arda Kardzhali karşısında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yüzde 90 olarak hazır olduğunu belirtti.

Anton Nedyalkov, basın toplantısını takip eden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Nikolay Penchev hakkında konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki bu bizim için çok önemli. Bu kadar çok kişinin burada olması bizim için ekstra motivasyon kaynağı. Biz de elimizden geleni yapmak için çaba sarf edeceğiz."





