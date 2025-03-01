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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'dan şok mağlubiyet! Ligde kayıp...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 20:39
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Rangers, Motherwell'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson takımın başında çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'dan şok mağlubiyet! Ligde kayıp...

Rangers, İskoçya Premiership'in 29'uncu haftasında Motherwell ile karşı karşıya geldi. Motherwell, Rangers deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

RANGERS PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

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Motherwell'ın gollerini 9'uncu dakikada Luke Armstrong ile 30'uncu dakikada Tom Sparrow kaydetti. Rangers'ta fileleri 54'üncü dakikada Cyriel Dessers havalandırdı. Bu sonucun ardından Motherwell puanını 37'ye yükseltti. Rangers ise 59 panda kaldı. Barry Ferguson, bugünden itibaren Fenerbahçe ile oynacakları maça hazırlandıklarını belirtti. Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe rangers
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