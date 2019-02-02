SPOR

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u transfer etti

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 02.02.2019 20:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u transfer etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 ve 21 Şubat tarihlerinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit, kadrosunu yaptığı iki transferle güçlendirdi.

Rus ekibi, Rubin Kazan forması giyen İranlı forvet oyuncusu Sardar Azmoun ve Boca Juniors formasını terleten Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios'u renklerine bağladığını duyurdu.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev farkG.Saray'dan F.Bahçe'ye dev fark
Benfica iddialı: 'Tur atlayacağız'Benfica iddialı: 'Tur atlayacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zenit Sardar Azmoun Wilmar Barrios

En Çok Okunan Haberler

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

G.Saray'dan yeni transfere ret

G.Saray'dan yeni transfere ret

F.Bahçe'de sakatlık şoku

F.Bahçe'de sakatlık şoku

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Avrupa Ligi kura çekimi : Gruplar belli oldu!

Avrupa Ligi kura çekimi : Gruplar belli oldu!

Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u transfer etti

Zenit'ten çifte transfer!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev fark

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev fark

Luisao: Zor da olsa tur atlayacağız

Benfica iddialı: 'Tur atlayacağız'

Javier Ribalta: Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynamak zevklidir

Zenit'ten F.Bahçe'ye övgü

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarının tarihleri belli oldu

İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin fikstürü

Benfica'dan Türk takımlarına geçit yok

Benfica'dan Türk takımlarına geçit yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.