Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarında rakiplerinin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14.00'te yapılan kura çekimi ile belli oldu. Vatandaşlar şimdiden internette, "Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu?", "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucu Fenerbahçe’nin rakipleri hangi takımlar oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul’da çekilen kura sonunda belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:

-Dinamo Kiev

-Rennes

-Fenerbahçe

-Larnaca

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ:

-Olympiakos

-Karabağ

-Freiburg

-Trabzonspor

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

