SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu

Fenerbahçe Kulübü, resmi sağlık sponsorunun Medicana Sağlık Grubu olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’nin resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu
Emre Şen

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olarak Fenerbahçemizin yanında olan Medicana Sağlık Grubu, 2025-26 sezonu itibarıyla Kulübümüzün tüm şubelerinin sağlık sponsoru olmuştur.

Bu iş birliğimiz çerçevesinde; kulübümüzün bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Medicana’nın güvencesine teslim edilmiştir.

Deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile çalışan Medicana Sağlık Grubu’na tekrar ailemize hoş geldiniz diyor; tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Sönmez, Wimbledon’a 3. turda veda ettiZeynep Sönmez, Wimbledon’a 3. turda veda etti
Kırkpınar’da 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldiKırkpınar’da 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Samsunspor'dan transfer müjdesi!

Samsunspor'dan transfer müjdesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.